Mardin 1969 Spor, Yasin Reis'i yeniden kadrosuna kattı

Mardin 1969 Spor daha önce takımda forma giyen tecrübeli sol bek oyuncusu Yasin Reis'i yeniden kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı lacivertli takım 3. Lig'in tecrübeli futbolcularını kadrosuna katmaya devam ediyor.

Daha önce 1,5 sezon Mardin 1969 Spor formasını başarılı bir şekilde taşıyan 28 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusu Yasin Reis, Mardin 1969 Spor'a transfer oldu.

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar'ın katıldığı imza töreninde kendisini yeniden takımın renklerine bağlayan imzayı atan Yasin Reis, "Yeni değil, yeniden Mardin'deyim. Mardin 1969 Spor taraftarı önüne çıkacağım günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu şehirde yeniden güzel ve başarılı işlere futbolcu arkadaşlarımızla birlikte imza atacağım." dedi.

Takım Bolu'da kamp yapacak

Öte yandan ilk etap kamp çalışmalarını kentte tamamlayan Mardin ekibi 7 Ağustos'ta Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Kırmızı lacivertli takım burada yaklaşık 20 gün kamp ve hazırlık maçları yapacak.