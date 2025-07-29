TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un kombine biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu için kombine biletlerin satışa çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda, biletler maraton tribünü için 3 bin ve kapalı tribün için 15 bin liradan satışa sunuldu.

Ayrıca takıma destek vermek isteyenler için de VIP kombine fiyatlarının 100 bin liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.