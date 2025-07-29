Mardin 1969 Spor'un Kombine Biletleri Satışa Sunuldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, 2025-2026 sezonu için kombine bilet satışına başladığını duyurdu. Maraton tribünü biletleri 3 bin, kapalı tribün biletleri ise 15 bin liradan satışa sunulurken, VIP kombine biletleri 100 bin liradan alıcı bekliyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un kombine biletleri satışa sunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu için kombine biletlerin satışa çıktığı belirtildi.
Bu kapsamda, biletler maraton tribünü için 3 bin ve kapalı tribün için 15 bin liradan satışa sunuldu.
Ayrıca takıma destek vermek isteyenler için de VIP kombine fiyatlarının 100 bin liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor