Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ulaş Ulusan ile Anlaşma Sağladı

Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ulaş Ulusan ve ekibi ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ender Alkan'dan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Mardin 1969 Spor Ulaş Ulusan'ı açıkladı. Kırmızı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeni teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, başarının gelmesi için şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirtti. Aşar, "Değerli taraftarlarımız öncelikle herkese ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladık. Bu sezona da büyük bir hevesle ve coşkuyla, zor şartlar altında memleketimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuç itibariyle puan sıralaması olarak istemediğimiz bir konumda olsak ta hedeflerimiz ve umutlarımız devam etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda bu sezon play-off'a kalmak için ve önümüzdeki sezonun planlaması adına bugün itibariyle teknik direktör sevgili Ulaş Ulusan ve ekibiyle anlaşmış bulunmaktayız. Hedeflediğimiz sportif başarıları yakalamak adına şehir olarak kenetlenerek Ulaş Ulusan ile teknik ekibine ve futbolcularımıza en uygun ortamı hazırlamak hepimizin görevidir. Hocamız ve ekibine sabır göstererek 2024-2025 sezonu için direk şampiyonluk parolasıyla yönetim kurulumuzca layık gördük. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - MARDİN