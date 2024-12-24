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Mardin 1969 Spor Sezonun İkinci Yarısına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor Sezonun İkinci Yarısına Hazırlanıyor
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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ilk antrenmanını 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapan takım, 30 Aralık'a kadar Mardin'deki çalışmalarını sürdürecek.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı lacivertliler 8 günlük iznin ardından ilk antrenmanını 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptı.

Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde çalışan futbolcular, antrenmana koşuyla başladı. İdman, topla yapılan çalışmalarla son buldu.

Mardin'deki ilk etap çalışmalarını 30 Aralık'a kadar sürdürecek takım, 3 günlük iznin ardından devre arası hazırlıklarının ikinci etabını Antalya'da sürdürecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
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