Mardin 1969 Spor, Serdar Yiğit'in Sözleşmesini 2 Yıl Uzattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Yiğit ile 2 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Kulüp, Yiğit'in takım için önemli bir isim olduğunu belirtti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat Serdar Yiğit'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da sözleşmesi biten Yiğit'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Şampiyon takımımızın önemli isimlerinden Serdar Yiğit ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Camiamız ve oyuncumuz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor