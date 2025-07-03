Mardin 1969 Spor, Serdar Yiğit'in Sözleşmesini 2 Yıl Uzattı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Yiğit ile 2 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Kulüp, Yiğit'in takım için önemli bir isim olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat Serdar Yiğit'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da sözleşmesi biten Yiğit'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şampiyon takımımızın önemli isimlerinden Serdar Yiğit ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Camiamız ve oyuncumuz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
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