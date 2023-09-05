Mardin 1969 Spor, Muhammet Beşir ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki santrafor mevkisinde oynayan futbolcu Muhammet Beşir ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Muhammet Beşir ile kadrolarını daha güçlendirdiklerini belirterek, "Kendisine ailemize hoş geldin Muhammet Beşir diyoruz. Başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." dedi.

Muhammet Beşir de, Mardin 1969 Spor forması giyeceği için mutlu olduğunu aktararak, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını kaydetti.