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Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı

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TFF 3. Lig 1. Grubu'nda yer alan Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 3. Lig 1. Grubu'nda yer alan Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Mardin 1969 Spor, ligin 13. hafta maçında 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Antalya ekibi Kepez Spor ile Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanda, teknik direktör Ender Alkan yönetiminde ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA / Spor

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