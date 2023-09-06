Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarına başladı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçına hazırlanıyor.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçına hazırlanıyor.
Teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde çalışmalarına başlayan Mardin 1969 Spor, 9 Eylül'de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Karabük ekibini konuk edecek.
Isınma ve kondisyon çalışmaları yapan takım, dar alanda maç gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor