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Mardin 1969 Spor, İzmir Çoruhlu Maçına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, İzmir Çoruhlu Maçına Hazırlanıyor
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Mardin 1969 Spor, 26 Ocak Pazar günü İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki takım, 21 Kasım Şehir Stadı'nda antrenman yaparak kampa girecek.

Mardin 1969 Spor, 26 Ocak Pazar günü Mardin 21 Kasım  İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ile oynayacağı Nesine 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı lacivertliler Cumartesi günü bu maçın hazırlıklarını bitirerek kampa girecek.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadında antrenman yapan Mardin 1969 Spor futbolcuların azmi ve isteği teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mardin 1969 Spor 25 Ocak Cumartesi günü yapacağı son antrenmanla İzmir Çoruhlu maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.

Nesine 3. Lig 4. Grup'un 17. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 14.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Mardin 1969 Spor 34 puanla ikinci sırada bulunuyor. Rakibi İzmir Çoruhlu ise 21 puanla 9. sırada bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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