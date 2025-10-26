Mardin 1969 Spor, Isparta 32 Spor'u 4-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Kızıltepe İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteği ile maça atak başlayan ev sahibi Mardin 1969 Spor, 8'inci dakikada Ahmet Ülük ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. 15'inci dakikada Mert Miraç Altıntaş ile durumu 2-0'a getiren Mardin 1969 Spor, kontra ataklarıyla Mücahit Can Akçay'ın ayağından bulduğu golle 3-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, maçın sonlarına doğru 81'inci dakikada Mustafa Şengül maçı bitiren gole imza attı. 3 puanı 4 golle alan ev sahibi kırmızı lacivertli ekip, galibiyet serisini 8'e çıkardı ve 10 maçta topladığı 25 puanla liderliğini sürdürdü. Mardin 1969 Spor, önümüzdeki hafta Kırklarelispor'a konuk olacak.