Mardin 1969 Spor İslam Çerioğlu'nun Sözleşmesini Uzattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper İslam Çerioğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Çerioğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli olacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 24 yaşındaki stoper İslam Çerioğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çerioğlu'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Takımımızın önemli isimlerinden, sözleşmesi devam eden oyuncumuz İslam Çerioğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve sahadaki istikrarlı performansıyla camiamızın güvenini kazanan Çerioğlu'nun, kırmızı-lacivertli formamızla göstereceği yeni başarıları heyecanla bekliyoruz. Birlikte daha nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor