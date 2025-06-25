Mardin 1969 Spor İslam Çerioğlu'nun Sözleşmesini Uzattı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, stoper İslam Çerioğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Çerioğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 24 yaşındaki stoper İslam Çerioğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çerioğlu'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Takımımızın önemli isimlerinden, sözleşmesi devam eden oyuncumuz İslam Çerioğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve sahadaki istikrarlı performansıyla camiamızın güvenini kazanan Çerioğlu'nun, kırmızı-lacivertli formamızla göstereceği yeni başarıları heyecanla bekliyoruz. Birlikte daha nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
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