Mardin 1969 Spor'dan coşkulu şampiyonluk kutlaması

Mardin 1969 Spor, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) TFF 3'üncü Lig'e çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Şampiyonluk kutlamasına katılan Tıvorlu İsmail, sahne performansıyla taraftarları coşturdu.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan 12 takımın, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Play-Off oynamadan 3'üncü Lig'e yükselmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı çağrı karşılık buldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bu sezon 14 grupta 196 takım mücadele edecekti. Ancak yaşanan deprem felaketleri nedeniyle iki grupta maçlar oynanmadı. Bazı gruplarda ise takımlar ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), grup maçları sonunda ligi ilk sırada bitiren 12 takımın Play-Off oynamadan doğrudan 3'üncü Lig'e yükselmesini kararlaştırdı. Bu kararla, grubunda ligi yenilgisiz olarak birinci sırada tamamlayıp şampiyon olan Mardin 1969 Spor, 1 yıl aradan sonra yeniden 3'üncü Lig'e yükselmiş oldu.

Kutlama programı, kupanın kaldırılmasıyla sona erdi.