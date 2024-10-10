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Mardin 1969 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile Karşılaşıyor

Mardin 1969 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile Karşılaşıyor
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Mardin 1969 Spor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup 6. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik Spor'a konuk olacak. Müsabaka, 13 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Takım, galip gelerek puanını 14'e yükseltmeyi hedefliyor.

MARDİN 1969 Spor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup 6. hafta maçında İstanbul'da Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaşacak.

Ligde 11 puanla 4. sırada bulunan Mardin 1969 Spor, 4 puanla 13. sırada sırada yer alan Büyükçekmece Tepecik Spor'a konuk olacak. 13 Ekim Pazar günü saat 15.00'da oynanacak olan müsabakayı hakem Teksen Eker yönetecek. Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için Mardin 1969 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ulas Ulusan yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Mardin temsilcisi bu maçtan da galip gelerek puanını 14'e yükseltmek istiyor.

Teknik Direktör Ulaş Ulusan, "Ziraat Türkiye Kupasında galip gelmek güzeldi. Önemli olan hiç süre veremediğimiz futbolcularımızın da performanslarını gürmüş olduk. Bu maçta rotasyona giderek yedek kadro ağırlıklı çıktık. Futbolcularımın performansı bizi mutlu etti. Bireysel hatalarımız haricinde iyi bir oyun çıkardık. Ama artık bu maçı unutup pazar günü oynayacağımız Büyükçekmece Tepecik Spor maçına odaklanmalıyız. Buradan da alınacak galibiyet kupa galibiyetini daha da anlamlı kılacaktır." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece Antrenman 3-sayfa Futbol Mardin Pazar Spor

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