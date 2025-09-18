Mardin 1969 Spor Başkanı'ndan 1. Lig Hedefi

MARDİN 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Bu kadroyla daha önce 3'üncü Lig'e ve sonra da 2'nci Lig'e çıktık. Bizler bu sene neden olmasın ama seneye de 1'inci Lig'e çıkacağız diyoruz" dedi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleri ile beraber kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçen yıl 3'üncü Lig'de 'Kenetlen Mardin' sloganıyla şampiyon olduklarını belirten Aşar, "Sezon başında, ezilmeyecek ve ayakta durabilecek bir takım kurma sözü vermiştik ve bu sözü tuttuk. Birçok eleştiri geliyor. Oluşturulan kadronun eleştirilmesine rağmen, doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Kendi yolumuza devam ediyoruz. Bu kadroyla daha önce 3'üncü Lig'e ve sonra 2'nci Lig'e çıktık. Bizler bu sene 'neden olmasın' diyoruz. Seneye de 1'inci Lig'e çıkacağız' diyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA 'SAKİN OLUN' ÇAĞRISI

Taraftarlara çağrıda bulunan Aşar, sezonun henüz başında olduklarını ve olası puan kayıpları ya da yenilgilerin normal olduğunu vurguladı. Bir aksilikte hemen takımı eleştirmek yerine; yapılan çabayı, masrafı ve alın terini görmelerini isteyen Aşar, herkesi daha sakin olmaya ve duruma olumlu bir yönden bakmaya davet etti.