Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup etti
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TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u konuk etti. İlk yarıda ataklar sonuçsuz kalınca devre 0-0 sonuçlandı. İkinci devrede Muhammet Beşir'in attığı golle Mardin 1969 Spor galibiyeti elde etti. Bu sonuçla kırmızı lacivertliler 8 puanla 5. sıraya yükseldi.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u konuk etti.
21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takımının karşılıklı atakları sonuçsuz kalınca devre 0-0 sonuçlandı.
İkinci devrede oyuna giren Muhammet Beşir 90+2'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
1-0 sonuçlanan maçta haftayı 3 puanla kapatan kırmızı lacivertliler, 8 puanla 5. sıraya yükseldi.
Kaynak: AA / Spor