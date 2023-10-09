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Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u konuk etti. İlk yarıda ataklar sonuçsuz kalınca devre 0-0 sonuçlandı. İkinci devrede Muhammet Beşir'in attığı golle Mardin 1969 Spor galibiyeti elde etti. Bu sonuçla kırmızı lacivertliler 8 puanla 5. sıraya yükseldi.