Haberler ›› Spor ›› Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mardin temsilcisi, bu karşılaşma öncesi ilk antrenmanını salı günü yaptı. Çarşamba gününü çift idmanla tamamlayan Mardin 1969 Spor, cumartesi gününe kadar maçın hazırlıklarını sürdürecek. Mardin 1969 Spor, 5. hafta maçında 8 Ekim Pazar günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadında Artvin Hopaspor'u konuk edecek.