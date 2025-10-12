Mardin 1969 Spor, Arkent Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 Yenerek Galibiyet Serisini 6 Maça Çıkardı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Arkent Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 6'ya, puanını 19'a yükseltti.

Kızıltepe İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteği ile maça atak başlayan ev sahibi Mardin 1969 Spor, rakibi Arkent Arnavutköy Belediyespor'a karşı daha üstün bir oyun sahaya yansıtmasına rağmen ilk 45 dakikada gol bulamayınca müsabakanın ilk yarısı 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın 72.'nci dakikasında Mert Miraç Altıntaş'ın ayağından bulduğu golle Mardin ekibi 1-0 öne geçti. Müsabaka Mardin 1969 Spor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan 3 puanla ayrılmayı başaran kırmızı lacivertli ekip, galibiyet serisini 6 maça puanını da 19'a yükseltti. Mardin 1969 Spor, önümüzdeki hafta Adana deplasmanında Adanaspor ile karşılaşacak.