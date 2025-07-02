Mardin 1969 Spor'a Yeni Sportif Direktör: Ahmet Aktepe
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sportif direktör olarak Ahmet Aktepe'yi atadı. İmza töreni kulüp binasında gerçekleştirildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da sportif direktörlüğe Ahmet Aktepe getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar ve Aktepe'nin katılımıyla imza töreninin düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörlük görevine Ahmet Aktepe getirilmiştir. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor