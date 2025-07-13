Mardin 1969 Spor, 10 Oyuncusu ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta katkıda bulunan 10 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyunculara teşekkür ederek başarılar diledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, 10 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yollarını ayırdığı oyuncularla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda terinin son damlasına kadar mücadele eden Ali Kemal Özkan, İlyas Ural, Abdulsamet Kırım, Umut Dilek, Berkan Ünal, Ahmet Teker, Ümit Kurt, Mustafa Eren Damar, Serkan Köse ve Aykut Sarıdoğan'a yürekten teşekkür ederiz. Formamıza kattığınız emek, sahaya yansıttığınız inanç ve mücadele her zaman hafızalarda kalacak. Sizleri her zaman sevgi ve saygıyla anacağız. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı! Yakayı son anda ele verdi

Vali olacaktı, yakayı ele verdi! Kendisi için tören bile düzenlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.