Mardian Mall AVM, Türkiye Şampiyonası Öncesi Yüzme Sporcularını Ağırladı

Mardian Mall AVM yönetimi 29-30 tarihlerinde Adana'da yapılacak Türkiye şampiyonası öncesi yüzme sporcularını ağırladı.

Mardin Gençlik Yüzme sporcuları, farklı yaş gruplarında katılmış olduğu yarı final müsabakalarını başarı ile geçerek 29-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana'da yapılacak olan Türkiye şampiyonası öncesi Mardian MALL Alışveriş Merkezinde moral depoladı.

Mardian Mall AVM Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, sporcuların başarı yolculuklarına eşlik etmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, "Toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle gençliğe ve spora yönelik projelere imza atmaya, başarıya giden yolculuklarında sporcularımızı desteklemeye her daim devam edeceğiz. Final yolculuklarında sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Mardin Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise sporcuların katıldığı yarışmalarda elde ettikleri derecelerin gurur kaynakları olduğunu söyledi.

Birlik, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın azimli ve hırslı performansları, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve kulüp yönetim ekibimizin desteği sayesinde elde ettiğimiz başarıların devamlılığını sürdürmeyi, sporcularımızın yerelde elde ettiği başarıları, ulusalda ve uluslararası alanda elde etmeyi hedeflemekteyiz. Başarı bir ekip işidir. Takımımızın ve sporcularımızın başarıları, aynı zamanda antrenör, yönetici, İdareci, Sponsor tüm paydaşların başarısıdır. Bu paydaşlar arasında desteklerini esirgemeyen kulübümüzün başarısı için bütün imkanları seferber eden ve her konuda destekleyicimiz olan Mardian Mall AVM yönetimine ayrıca teşekkür ederiz." - MARDİN