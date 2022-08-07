Marco Paixao, yeniden Altay'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marco Paixao, yeniden Altay'da

Marco Paixao, yeniden Altay'da

Altay, geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao ile yaşanılan maddi anlaşmazlığı çözerek yeniden kadrosuna kattı.

 - Güncelleme:

Altay, geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao ile yaşanılan maddi anlaşmazlığı çözerek yeniden kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı mali problemler ve beraberinde gelen kötü sonuçların ardından Süper Lig'den düşen Altay, 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Bjönkander harici tüm yabancı futbolcularıyla vedalaşan siyah-beyazlılar, 4 sezondur kadrosunda bulunan Portekizli golcü Marco Paixao ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, yaklaşık 600 bin Euro alacağı bulunan 37 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla Marco Paixao ile yeniden anlaştığını açıkladı.

Altay ile 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 yıllarında üç kez üste üste 1. Lig gol kralı olan Paixao, siyah-beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 82 gol atarak Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

İzmir Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title