Marco Paixao'nun gözü gol krallığında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Marco Paixao, ligin bitimine 2 hafta kala gol kralı olmaya odaklandı. Portekizli oyuncu 19 golle yarışın zirvesinde yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ilk hedef olarak belirlediği ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Siyah-beyazlılardaki şimdiki hedef ise 19 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Marco Paixao'nun sezonu gol kralı olarak tamamlaması. Paixao'nun gol krallığına odaklanan siyah-beyazlı futbolcuların da bay haftasında izin istemeden hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

4. kez gol kralı olabilir

Bu sezon ligde kaydettiği 19 golle takımının skor yükünü çeken Marco Paixao, daha önce siyah-beyazlı formayla3 kez üst üste gol krallığı sevinci yaşamıştı. 38 yaşındaki yıldız, bu sezon da gol kralı olup dördüncü kez bu başarıyı yaşamak istiyor. Portekizli oyuncuyu, Sakaryaspor'da forma giyen ve 18 golü bulunan Kabongo Kasongo takip ediyor. Kasongo'nun ardından ise 17 golle Çaykur Rizesporlu Yannick Bolasie bulunuyor. - İZMİR