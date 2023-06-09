Marco Materazzi: Manchester City'nin kupayı alması hayal

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Marco Materazzi, "Dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Marco Materazzi, "Dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var" dedi.

Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Inter ve İtalya Milli Takım'ının eski futbolcusu Marco Materazzi, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Manchester City'nin bu kupayı almasının hayal olacağını söyleyen Materazzi, "Bu kupayı alıp evimize götürmek bizim için olasılık dahilinde bir şey. Onlar için biraz daha hayal gibi duruyor" şeklinde konuştu.

Zaniolo'nun başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyen Materazzi, "Tabii Galatasaray'da İtalya'dan gelen çok oyuncu var. Bildiğim kadarıyla Zaniolo da aralarındaki en genç oyuncu. Zaniolo başarılı bir futbolcu. Aklını oyuna vermesi gerekiyor. Bu şekilde de milli takımda daha iyi sonuçlar elde edebilir ve takıma girebilir" diye konuştu.