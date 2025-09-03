Marco Asensio, Fenerbahçe'de Bireysel Antrenmanlara Devam Ediyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi İspanyol futbolcu Marco Asensio, milli maçlar için verilen arada takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'de yeni transferlerinden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Milli maçlardan dolayı takım izinli olurken, İspanyol futbolcu ise fiziksel durumunu arttırmak için antrenörler eşliğinde çalışmalar yapıyor. - İSTANBUL