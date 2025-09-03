Marco Asensio, Fenerbahçe'de Bireysel Antrenmanlara Devam Ediyor
Fenerbahçe'de yeni transferlerinden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Milli maçlardan dolayı takım izinli olurken, İspanyol futbolcu ise fiziksel durumunu arttırmak için antrenörler eşliğinde çalışmalar yapıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor