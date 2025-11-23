Haberler

Marco Asensio Çaykur Rizespor Maçında Parladı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşısında sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Son 5 maçta toplamda 5 gol, 2 asist ile dikkat çeken Asensio, ligdeki başarılı performansına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, ligdeki son 5 müsabakada ise 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon ligde 9. maçına çıkan Asensio, 6. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı.

Asensio, Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kaldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
