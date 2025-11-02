Haberler

Marco Asensio Beşiktaş'a Gol Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş ile oynanan derbide 3. golünü kaydederek takımına beraberliği sağladı ve bu sezon ligdeki 7. maçında gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş filelerini havalandırarak 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olurken, İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 45+3. dakikasında topu ağlara göndererek takımına beraberliği sağladı. Kanarya'nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 7. maçına çıktı. İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşadı.

Marco Asensio, derbide 80. dakikada yerini Szymanski'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.