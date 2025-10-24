Haberler

Marcel Licka: Kayserispor Galibiyeti Haketti

Güncelleme:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası, takımının oyununun yeterli olmadığını ve Kayserispor'un galibiyete daha yakın olduğunu belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 2-2'lik Kayserispor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri çok istekliydi, biz korkarak oynadık. Hatta ne zaman gol atacaklarını bekledik. Kayseri gerçekten ikinci yarıda galibiyete bizden daha yakındı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Licka, "Kayserispor bugün kazanmayı hak etti. Bizden daha yakınlardı 3 puana. Sonuncuyuz ligde ve neden sonuncuyuz çünkü takımımızda stabilite yok. Bir maçı 60-70 dakika iyi oynamak yetmez. 90 dakika iyi oynamanız gerekir. Bütün maçı iyi oynamak zorundasınız. Biz futbol oynamayı bilmiyoruz diyemeyiz ama bizde sürdürülebilirlik yok. İlk yarı çok iyiydik fakat ikinci yarı geceyle gündüz gibiydi. Bambaşka iki devre vardı. Kayseri çok istekliydi, biz korkarak oynadık. Hatta ne zaman gol atacaklarını bekledik. Kayseri gerçekten ikinci yarıda galibiyete bizden daha yakındı" diye konuştu.

"Kulübemde klasik bir kanat oyuncum yoktu"

Oyuncu değişikliklerinde geç kalıp kalmadığıyla ilgili gelen soruyu da değerlendiren Marcel Licka, "Maçın gidişatını değiştirmek istedim. Özellikle son 15 dakika gerçekten değişiklik yapmak istedim. Ama kulübümde kanat oyuncusu yoktu. Tiago Çukur'un dün ağrısı vardı, bugün riske etmek istemedik. Genç oyuncumuz Tarık Kalpaklı da bugün U19 ile maça çıktı. Kulübemde klasik bir kanat oyuncum yoktu. Evet, daha önce de değişiklik yapabilirdim fakat bunu gerçekten hissetmedim o anda" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

