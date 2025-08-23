Marcel Licka, Göztepe Mağlubiyetine İlişkin Sorumluluğu Üstlendi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Göztepe mağlubiyeti sonrası, oynanan oyundan memnun kalmadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Bu gece oynanan oyunun tek sorumlusu benim. Tek kelimeyle felaket. Bu durum tamamen benim hatam. Bugün sahada tek bir takım vardı, o da Göztepe'ydi. Kazanmayı hak ettiler" diye konuştu.

İç saha maçlarını oynadıkları Atatürk Olimpiyat Stadyumu hakkında da konuşan Licka, "Gerçekçi olmak gerekirse daha küçük bir sahada oynamayı tercih ederdim. Bizim için küçük bir stadyum daha ateşli ve daha avantajlı olurdu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL