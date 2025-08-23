Marcel Licka: 'Bu benim hatam, gece felaketti'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Göztepe'ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, oyunun sorumlusunun kendisi olduğunu belirtti ve durumu 'felaket' olarak tanımladı.

FATİH Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı. Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti" dedi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Marcel Licka, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı. Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti" ifadelerini kullandı.

İç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamaları hakkında konuşan Licka, "Daha küçük bir statta oynamayı tercih ederim. Ateşli bir atmosfer yaratabiliriz. Zemin güzel, aslında oyuncuların tadını çıkarabileceği bir zemin. Ancak sahada tek bir takım vardı ve Göztepe sonucu hak etti" şeklinde konuştu.

