Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat geçirdi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat geçirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat edildi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sağ kolundan 4. kez ameliyat edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marquez'in ABD'de sağ kolundan üç saat süren başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Marquez'in bir süre daha ABD'de kalacağı ve iyileşme sürecini İspanya'da tamamlayacağı ifade edildi.

Temmuz 2020'deki İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, iki hafta içinde iki kez ameliyat edilmişti. İspanyol pilot, daha sonra kolunun yavaş iyileşmesi nedeniyle Aralık 2020'de üçüncü ameliyatını geçirmişti.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen ve 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 olmak üzere MotoGP'de 6 kez şampiyonluğa ulaşan Marquez'in gelecek sezon pistlere dönmesi bekleniyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İspanya Honda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title