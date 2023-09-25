MARATON YÜZÜCÜLÜĞÜNE 51'İNDE BAŞLADI…KALİFORNİYA 3'LÜ TAÇ'INI KAZANAN İLK TÜRK OLDU

Yiğit Can HELVACI-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, – ULTRA maraton yüzücüsü Vural Tandoğan, ABD'deki Anacapa Adası'ndan Silver Stand Plajı'na 8,5 saat aralıksız kulaç atarak Kaliforniya 3'lü Taç'ını kazanan ilk Türk oldu. Deniz ormanlarının üstünde 20 kilometre boyunca kulaç atan Tandoğan, 51 yaşında başladığı ultra maraton yüzücülüğünde 3'üncü tacını kazandı. Tandoğan, başarısını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ve Mustafa Kemal Atatürk'e armağan etti.

California Triple Crowne olarak bilinen Kaliforniya Üçlü Taç'ını kazanan 38 kişiden biri olan 58 yaşındaki ultra maraton yüzücüsü Vural Tandoğan, 29 Temmuz 2017'de 13 saat 1 dakikayla Catalina Kanalı'nı (32 km), 29 Temmuz 2022'de 17 saat 56 dakikada Tahoe Gölü'nü (34 kilometre) ve son olarak etabın son halkası Anacapa'yı (20 km) 8 buçuk saatte aralıksız yüzerek geçti. Daha önce dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından olan Manhattan Adası, Manş Denizi ve Catalina Boğazı'nı yüzerek geçen sporcu, okyanus üçlü tacını kazanmıştı. Azimli sporcu 2 bin metre yükseklikteki Tahoe Gölü'nü ise 3 etap halinde 14 günde yüzerek dünya rekoru kırmış ve bu etapta da üçlü tacın sahibi olmuştu.

"ZAYIFLAMAK İÇİN YÜZMEYE BAŞLADIM"

Kariyerine basketbol ile başladığını ancak yüzmenin her zaman kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Tandoğan, "Yeşilyurt Spor Kulübü'nün basketbol altyapı takımındaydım. O dönemde basketbol antrenörlerimiz kesinlikle yüzmeyin diye uyarırdı ama ben antrenmanlardan sonra denize atlar, yüzerdim. Daha sonra okul ve iş hayatından dolayı spordan koptum. 2007-2008 yıllarında zayıflamak için yüzmeye başladım. İlerleyen yıllarda Türkiye'deki bütün açık su yarışlarına katılmaya başladım. Uzun yüzebildiğimi görünce de ultra maraton yüzmeye başladım" dedi.

2 BİN METRE YÜKSEKLİKTEKİ TAHOE GÖLÜ'NDE DÜNYA REKORU KIRDI

2016 yılında ultra maraton yüzmeye başladığını ifade eden maraton yüzücüsü Tandoğan, DHA'ya yaptığı açıklamada "Uluslararası yarışlarda ilk geçişim 4 Ağustos 2016'da 15 kilometreyle Cebelitarık Boğazı oldu. Aynı yıl 30 Ağustos'ta Manş Denizi'ni 14 saat 50 dakikada geçerek burayı geçen 11'inci Türk oldum. 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçtim. Daha sonra Manhattan Adası'nı 46 kilometrede geçtim. Adanın etrafındaki 20 köprüyü geçerek Okyanus 3'lü Taç'ını aldım. Bunu alan ilk iki Türk'ten biri oldum. Pandemi döneminde ise Türkiye'de ilk kez yapılan bir uygulama başlattık. Yurt dışındaki parkurlardaki kurallara uygun bir şekilde Palamutbükü'nden Datça'ya 29 kilometrelik bir 'cumhuriyet maratonu' düzenledik. 2022'de ise Amerika'da bulunan 2 bin metre yükseklikteki Tahoe Gölü'ne gittim. 14 gün içinde 19, 17 ve 34 kilometrelik üç etabı art arda yüzerek dünya rekoru kırdım ve Tahoe Gölü'nün üçlü tacını aldım. Bu sene de Anacapa Adası'na gittim. Silver Stand Plajı'na yüzdüm. Catalina Kanalı ve Tahoe Gölü'nün 34 kilometresinden sonra bu etabı da tamamlayınca California Triple Crowne olarak bilinen Kaliforniya Üçlü Taç'ını kazandım" diye konuştu.

"ANACAPA GEÇİŞİ İÇİN BİNDİĞİM UÇAKTAN YÜKSEK ATEŞLE İNDİM"

Üçlü tacın son etabı olan Anacapa geçişi için hem denizde hem de havuzda antrenman yaptığını belirten Tandoğan, "Anacapa etabında su sıcaklığının 17-18 derece olduğunu bildiğim için kışın Datça'da antrenmanlar yaptım. Hazırlıklarımı tamamladıktan sonra 2 Eylül'de 15 saat süren bir yolculukla Amerika'ya uçtum. Uçakta maalesef mikrop kaparak yüksek ateşle indim. Ateş düşürücüler, antibiyotikler ve vitaminlerle 2 gün içinde toparlanıp antrenmanlar yapmaya devam ettim. 8 Eylül günü sabah 05.30-06.00 gibi geçiş denemesine başladık. Hiç bilmediğiniz bir yere gitmek başlı başına zor bir şeydi" ifadelerini kullandı.

"OKYANUS ORMANLARI AŞAĞIYA DOĞRU ÇEKİYOR"

Anacapa Adası geçişinde yaşadığı zorlukları da anlatan Tandoğan şöyle konuştu:

"Adaya giderken okyanus ormanlarından bahsetmişlerdi ancak ben şaka yaptıklarını düşünmüştüm. O ormanlar elinize kolunuza ve bacağınıza dolanıp sizi aşağıya doğru çekiyor. Ama bir şekilde onları da aşıyorsunuz. Geçiş esnasında bizi sola doğru sürükleyen bir akıntı da vardı. Böyle olunca haliyle biraz süratiniz azalıyor ve zaman kaybediyorsunuz. Bunu aşmak için bana eşlik eden teknenin kaptanı beni sürekli sağa doğru yüzdürdü. Kanoyla bana eşlik eden Dan Simonelli de bana çok yardımcı oldu. Amacımız denizin ortasındaki petrol kulesine ulaşmaktı. Orayı görüyordum ama akıntıdan dolayı bir türlü yaklaşamıyorduk. Bu da moral bozukluğuna neden olabilirdi. Suyun üstünde anlık beslenme için kısa süreliğine durakladığınızda bile hedeften uzaklaşıyordunuz. Moralimi bozmadan kulaç atmaya devam ettim. Hedefinize yaklaştıkça daha motive oluyorsunuz."

"DENİZ ASLANLARIYLA YÜZDÜM"

Deniz aslanlarıyla yüzdüğünü ve bu durumun motivasyonuna olumlu yönde etki ettiğini de söyleyen ultra maraton yüzücüsü Tandoğan, "Anacapa'da deniz aslanları zarar vermek için olmasa da meraktan dolayı temas ediyordu. Bu yaralanmalara sebep oluyormuş ama ben böyle bir şey yaşamadım. Yavru deniz aslanlarıyla yüzdüm. Hedeflerimizden biri olan denizin ortasındaki petrol kulesine 6 saatin sonunda ulaştığımızda orada da deniz aslanları sesler çıkararak güneşleniyordu. Deniz aslanlarını görünce 'dedim artık bu iş bitti, bak sana hoş geldin diyorlar.' O andan sonra daha kolay geçti. Son 1 kilometreye kadar 2 saat boyunca deniz de yardım etti. 8,5 saat sonra karaya ulaştık" diye konuştu.

"KARAYA VARDIĞIMDA BENİ KARŞILAYAN KAPTANDAN KAÇTIM"

Karaya ayak bastığında yaşadığı bir anıyı da paylaşan Tandoğan başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Karaya vardığımda bölgede ünlü bir kaptan olan Dawn Brooks alkışlayarak beni karşıladı ancak ben ondan kaçtım. Çünkü karaya vardığınızda tekne korna çalana kadar size temas edilmesi yasak. Fotoğraflarımı çekmek için bana yaklaşmıştı ama ben bilmiyordum ve kendisini tanımıyordum, sonrasında öğrendim. Bu da benim için güzel bir hatıra oldu."

"GEÇİŞLERDE 7-8 SAATTEN SONRA MİDEM GIDAYI KABUL ETMEDİ"

Maraton yüzücülüğünde beslenmenin önemli bir rol oynadığını sözlerine ekleyen Vural Tandoğan, "Sporcudan sporcuya beslenme aralıkları değişiyor. Ben 1 saat aralıkla karbonhidrat tozunu suya karıştırarak beslendim. Soğuk bir denizde yüzüyorsam sıcak bir suyla veriliyor vücut üşümesin ve soğuğu yensin diye. Fakat benim yaşadığım en büyük zorluklardan biri 7-8 saatten sonra midemin gıdayı kabul etmemesi oldu. O yüzden bazı geçişlerimde 7-8 saatten sonra beslenmeden yoluma devam ettim. Manş Denizi ve Tahoe Gölü'nde bu problemi yaşadım" dedi.

DOSTLARIMIN SEVGİSİ EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Hedefe doğru kulaç atarken belli bir motivasyonla hareket ettiğini belirten Tandoğan, dostlarının ve kendisini destekleyenlerin başarısında büyük bir yer kapladığını söyledi ve ekledi:

"Hedefe ulaşmak için kulaç atarken beyninizi programlıyorsunuz. 20 kilometre yüzeceğim, 34 kilometre yüzeceğim gibi hedefler koyuyorsunuz. Mesela son geçişimde ilk 1 saat adapte olmakta zorluk yaşadım. Ama hava aydınlanınca motive olmaya başladım. Hava aydınlanıp işlerin yolunda gittiğini görünce dostlarınız, sizi sevenler ve destekleyenler aklınıza geliyor. Onları düşününce, pozitif enerjilerini hissedince daha hızlı kulaç atıyorsunuz. Zorlandığım anlarda dostlarımın sevgisi en büyük motivasyon kaynağım oldu."

"GENÇLERİN BU BRANŞA İLGİSİ ARTIYOR"

Ultra maraton yüzücülüğünün Türkiye'de yeni yeni tanındığını ifade eden Tandoğan, "Ülkemizde bu anlamda parkurlar oluşturulmaya çalışılıyor. Gençlerin bu branşa ilgisi de yavaş yavaş artıyor. Umarım ilerleyen dönemde bizim sularımıza yurt dışından birçok sporcu gelerek ultra maraton yüzer" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN FARKLI KIYILARINDA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Tandoğan'ı maratonlara hazırlayan Antrenör Furkan Serbest ise "3 tane 3'lü tacın sahibi olduk. Bu bizler için de Türkiye için de çok büyük başarı ve mutluluk verici. Bu örnekler aynı zamanda genç sporcularımıza da çok güzel bir rol model oldu. Yeni hedefimiz yeni bir üçlü taç elde etmek ve dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını dünyanın farklı kıyılarında dalgalandırmak. Bu bizim en büyük hedefimiz" dedi.