Erkeklerde Kenyalı atlet Lanny Rutto'nun 2.09.27 ve kadınlarda Etiyopyalı Letebrhan Haylay Gebreslasea'nın 2.27.35'lik dereceleriyle sona eren Maraton İzmir, "Türkiye'nin en hızlı parkuru" unvanını korudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği yarışta Rutto, Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in geçen yılki derecesini 8 saniye daha geliştirerek tarihi bir başarı elde etti. Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir bir Dünya" için belirlediği Küresel Amaçlar doğrultusunda "Atıksız maraton" hedefiyle 42 ve 10 kilometre kategorilerinde koşulan yarışlara 43 ülkeden yaklaşık 5 bin atlet katıldı.

42 kilometrelik yarışın hem startını veren hem de yarışı tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Üçüncü yarışı da bitirmek çok güzel bir duygu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda hedefimize doru adım adım ilerliyoruz. Maraton İzmir bu yolun en büyük adımlarından biri. Çok etkili ve kentimizin tanıtımı açısından da önemli bir gün yaşandı. Gelecek yıllarda Avrupa'nın en iyi maratonları arasına girebileceğimizi bugün bir kez daha gördük" dedi.

Dr. Yıldırım Gezgin tıp fakültesi ve acil ve ilk yardım bölümü öğrencileri ile bitiş çizgisinde sağlık gözetim ekibinin, Dr. Ezgi Şeker acil çadırının koordinasyonunu yürüttü. Parkurda oluşan sağlık sorunlarına kısa sürede bisikletli doktorlar müdahale ettiler. Yarış sonrası sağlık hizmetleri ilkyardım ve fizyoterapi çadırlarında verildi. Koşuya katılan sporcular özellikle parkurda bisikletli doktorların olması nedeniyle kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ettiler.

Demirören Haber Ajansı / Spor