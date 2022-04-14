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Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Pazar günü 3'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası İzmir Maratonu'nda (Maraton İzmir) 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak.

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Pazar günü 3'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası İzmir Maratonu'nda (Maraton İzmir) 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. Aynı organizasyondaki 10 kilometre yarışında ise 4 bin kişi start çizgisine gelecek.

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Yarışı Sertifikası) verilen Türkiye'deki en hızlı maraton parkuru Maraton İzmir'de 42 kilometrelik tam maratonda 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. İran'dan 58, Kenya'dan 36, Etiyopya'dan 8, Almanya'dan 6 atletin katılacağı yarışta KKTC, Ukrayna, Kanada, Kazakistan, Bulgaristan, İtalya, Japonya, Çekya, İngiltere, Tacikistan, Fas'tan atletler de koşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ ATLETLER GELECEK

Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat finalisti, Afrika Şampiyonu, Dünya Yarı Maraton Şampiyonu Kenyalı Paul Koech, Olimpiyat finalisti ve Dünya Şampiyonası finalisti Yenew Alamirew, Nantes Maratonu birincisi Etiyopyalı Emily Jepkoech ve 2021 NKolay İstanbul Maratonu yedincisi, 2021 Maraton İzmir onüçüncüsü Mengistu Nigatu dev yarışa heyecan katacak. Dev organizasyonda İzmir adına 284, Türkiye adına ise 273 maratoncu yarışacak. Geçen yıl Türk sporcular arasında en iyi dereceyi elde eden Ufuk Arda da  bir kez daha start çizgisine ayağını koyacak

START SAAT 08.00'DE

Maraton İzmir'in startı 17 Nisan Pazar günü saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

10 KİLOMETREYE 4 BİN KATILIMCI

Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometreli koşuya 4 binin üzerinde atlet kayıt yaptırdı.


Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

Demirören Haber Ajansı / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar, Nisan, İzmir, Spor, Haberler

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