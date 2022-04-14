Maraton İzmir dünyayı buluşturacak

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Pazar günü 3'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası İzmir Maratonu'nda (Maraton İzmir) 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. Aynı organizasyondaki 10 kilometre yarışında ise 4 bin kişi start çizgisine gelecek.

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Yarışı Sertifikası) verilen Türkiye'deki en hızlı maraton parkuru Maraton İzmir'de 42 kilometrelik tam maratonda 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. İran'dan 58, Kenya'dan 36, Etiyopya'dan 8, Almanya'dan 6 atletin katılacağı yarışta KKTC, Ukrayna, Kanada, Kazakistan, Bulgaristan, İtalya, Japonya, Çekya, İngiltere, Tacikistan, Fas'tan atletler de koşacak.