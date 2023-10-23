Manyas ve Gönen'lı karateciler kuşak sınavında ter döktüler. Manyas Belediye spor Karate takımı kuşak sınavı ve Cumhuriyet Bayramı karate şampiyonası yapıldı.

Manyas Belediye Spor Karate takımı sporcularının kuşak sınavları Manyas spor salonunda yapıldı. Manyas Belediye Spor Karate takımı ile Gönen Karate takımı sporcularının üçüncü dönem kuşak sınavına 80 sporcu katıldı. Çocuklarının kuşak sınavı heyecanına ortak olmak için salona gelen aileler sınav sırasında çocuklarına destek verdiler. Kuşak sınavı sonrası 10 sporcu beyazdan, sarıya, 6 sporcu sarıdan,turuncuya,15 sporcu turuncudan yeşile, 14 sporcu yeşilden, mavi kuşağa, 15 sporcu maviden, kahverengiye 25 sporcu ise kahverengi kuşak sınavına katıldılar. Kuşak sınavı sonrası yapılan karate şampiyonasına ise 100 sporcunun katıldığı açıklandı. Kuşak sınavı ve Cumhuriyet Bayramı karate turnuvasında başarılı olan ve dereceye giren karatecilere Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen ile diğer konuklar tarafından kuşakları, başarı belge ve madalyaları verildi. - BALIKESİR