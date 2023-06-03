Turkcell Kadınlar Süper Ligi Play-Off finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımını tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, futbolcuları tek tek tebrik ederek şampiyonluk pozuna dahil oldu.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i tebrik etti

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA)- Turkcell Kadınlar Süper Ligi Play-Off finalinde Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 yenerek şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımını ilk tebrik edenlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte protokol tribününde izleyen Yavaş, karşılaşmanın ardından sahaya inerek kupa törenine katıldı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Mansur Yavaş, şampiyonluk pozuna dahil oldu. Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm takımı kutladığını belirterek, Ankaragücü'nü şampiyon edemedik ama burada kupayı aldık. Ankara'ya şampiyonluk kupası getirdik. İnşallah takımımızdan Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekliyoruz. Kendilerine desteklerimiz sürecek dedi.