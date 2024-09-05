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Manisalı Sporcular Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Yakaladı

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Sırbistan'da düzenlenen Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda, Manisalı sporcular önemli dereceler elde etti. Berk Atik gençler S3A kategorisinde ikinci olurken, Hacer Naz Kaya S9A kategorisinde ikincilik elde etti. Mehmet Çetin ise S6A büyükler kategorisinde altıncı oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları tebrik ederek başarılarının genç nesillere ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Sırbistan'da düzenlenen "FAI European Championship for Space Models" Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisalı sporcular önemli dereceler elde etti.

Alaşehir İlçe Spor Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından Berk Atik, gençler S3A kategorisinde Avrupa ikincisi olurken, Hacer Naz Kaya, S9A kategorisinde ikincilik elde etti. Ayrıca Mehmet Çetin, S6A büyükler kategorisinde Avrupa altıncısı olarak ülkemize gurur yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları bu önemli başarılarından dolayı tebrik etti ve gösterdikleri üstün performansı vurguladı. Sporcuların Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ederek elde ettikleri bu başarıların, genç nesiller için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Öztürk, "Gençlerimiz, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyor ve bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Şampiyonası Sırbistan Gençlik manisa Güncel Spor Uzay

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