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Manisalı Sporcu Tarık Akpolat Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

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Manisalı sporcu Tarık Akpolat, İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye'yi, 23 Eylül'de İran'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek Akpolat'ın amacının orada İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Manisalı sporcu Tarık Akpolat, İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye'yi, 23 Eylül'de İran'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek Akpolat'ın amacının orada İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Edirne Kültür Sanat Doğa Spor Kulübü adına Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet kategorisinde katılan 23 yaşındaki Manisalı sporcu Tarık Akpolat, birinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Manisalı şampiyon Tarık Akpolat, yaklaşık 7 senedir vücut geliştirme sporu yaptığını, son 3 senedir de profesyonel olarak yarışmalara hazırlandığını söyledi. Akpolat, "Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Spora 7 yaşında tenis oynayarak başladım. Daha sonra fitness yapmaya başladım. Fitness daha çok hoşuma gidince vücut geliştirmeye yöneldim. 7 senedir vücut geliştirme yapıyorum ve son 3 senedir yarışmalara katılıyorum. Hedefim milli takıma girmekti. Milli takıma girdiğim için çok gururluyum" dedi.

"Hedefim dünya şampiyonluğu"

Antrenörü Dr. Hasan Mert'in eşliğinde yarışmalara hazırlandığını kaydeden Tarık Akpolat, "Antrenmanım, beslenmem, kardiyom hepsini özel yapıyoruz. Kişiye göre, herkesin farklı. Herkesin sıkletine göre antrenmanı beslenmesi farklı oluyor. Daha önce 2022 senesinde Türkiye 3.'sü olmuştum aynı sıklette. Nasip bu seneymiş bu sene birinci oldum. Gençler kategorisi 24 yaşına kadar, ben 23 yaşındayım ve son senemde Türkiye şampiyonu oldum. Benim için bu sene sondu. Son yılımda gençlerde şampiyon oldum. Hedefim milli takım formasıyla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Dünya şampiyonu olmak ve İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hedefim" diye konuştu.

Ailesi önce istemedi

Ailesinin ilk başlarda yaptığı spora destek vermediklerini ifade eden Akpolat, "İlk zamanlar ailem çok istemiyordu ama benim azmimi, sabrımı ve başarılarımı gördükten sonra onlar da destek vermeye başladılar. 2022 yılında 3. olduktan sonra bu işin ciddiyetinin farkına vardılar ve bana gerçekten destek verdiler. Aileme desteklerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sami Akpolat: "Milli takıma seçilmesi bizi gururlandırdı"

Manisa'da uzun yıllardır esnaflık yapan Baba Sami Akpolat ise şunları söyledi:

"Oğlum spora meraklıydı. BESYO'da imtihanlara girip kazandı, 4 senedir Aydın'da tenis antrenörlüğü bölümünde okuyor. Bu yeni branşta güzel bir başarı elde etmesi bizi de mutlu etti. Vücut geliştirmede devam ediyor. Milli takıma seçildi ve birinci olması bizi fazlasıyla gururlandırdı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum. Bu ayın sonunda İran'a dünya şampiyonasına gidecek. İnşallah oradan da güzel bir derece getirecek." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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