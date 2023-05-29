Manisalı Ecrin, oryantiringte Türkiye şampiyonu oldu

Manisalı sporcu Ecrin Canseven, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Ecrin Canseven, tüm rakiplerini gerine bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Manisalı sporcu Ecrin Canseven, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Ecrin Canseven, tüm rakiplerini gerine bırakarak Türkiye birincisi oldu. Demirci ilçesinden şampiyonaya katılan Ecrin Canseven, yıldız kızlar kategorisinde 7 saniye fark ile yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ecrin'in Manisa'ya büyük bir gurur yaşattığını söyledi. Sporcuyu tebrik eden Öztürk, "Mersin'de şehrimizi en iyi şekilde temsil eden kızımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Manisa'da oryantiring branşının daha ileri seviyelere gelmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tüm spor branşlarında ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcular yetiştirmek" dedi. - MANİSA