Manisalı Duygu Dirgen, Fransız'ı devirdi, altın madalyayı kaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinin başarılı milli judocularından Duygu Dirgen, Polonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandı.

Judo Avrupa Kupası 24 ülkeden 177 kadın ve 262 erkek judocunun katılımı ile Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirildi. 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü milli sporcusu Duygu Dirgen +78 kiloda Avrupa Kupasında altın madalyanın sahibi olup, büyük bir başarıya imza attı.

Salihlili milli judocu, +78 kiloda Duygu Dirgen, ilk maçını bay geçti. Çeyrek finalde Azerbaycanlı, yarı finalde Fransız rakiplerini ipponla yenerek finale kaldı. Altın madalya müsabakasında Fransız Exaucce Zoba Casi'yi yenerek birincilik kürsüsündeki yerini alan Dirgen, altın madalyanın sahibi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Avrupa Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi olan Duygu Dirgen'e tebrik etti. - MANİSA