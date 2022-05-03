Manisa'ya Süper Lig çok yakıştı

MANİSA (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa'yı yeni sezonda tarihte ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek. Henüz 5 yıllık bir takım olmasına rağmen basamakları adım adım çıkarak Süper Lig'e ulaşan yeşil-beyazlılar, yeni sezonda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Galatasaray gibi devleri Manisa'da ağırlayacak.

TBL'de Federasyon Kupası'nı kazanarak başladığı ligde sezonu son 11 maçta 10, 29 haftada 23 galibiyetle şampiyon tamamlamayı garantileyen Manisa ekibi, Balıkesir önünde Tarık Almış Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlarına çifte bayram yaşattı. Taraftarların, "Şampiyon" tezahüratlarıyla büyük mutluluk yaşayan yeşil-beyazlılar parkede sevinç yumağı oldu.

Basketbolcu Mustafa Baki Görür, "Bizim için çok zorlu geçen bir sezondu. İnanılmaz mücadele ettik, hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik. Hem takım, hem yönetim hem de taraftarımızla bir aile havasını yakaladık. Bunun sonunda da başarı geldi. Bu daha başlangıç, Manisa her zaman en iyi yerlerde olmayı hakkediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor