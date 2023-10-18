Manisa Süper Amatör Lig'e yeni takım: 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü

Manisa Süper Amatör Lig'in yeni takımı 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü, lige iyi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sıkı tutuyor. Kulüp Başkanı ve yönetimi futbolculara moral vermek amacıyla antrenmanda bulunarak baklava ikramında bulundu.

Manisa Süper Amatör Lig'in yeni takımı 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü ilk kez mücadele edeceği lige iyi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sıkı tutuyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Barbaros'ta 2019 yılında kurulan 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü 2023-2024 sezonunda Manisa Süper Amatör Lig B Grubunda yer alacak.

İlk kez mücadele edecekleri Süper Amatör Lig için antrenmanlarını pazartesi günü Emin Kaçar sahasında, salı ve perşembe günleri Sekiz Eylül sahasında cuma günleri de Laleli Koşu Parkurunda gerçekleştiren 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübünü Sekiz Eylül Sahasındaki antrenmanda ziyaret eden Kulüp Başkanı Hakan Beşerik, Futbol Şube Sorumlusu Erkan Arslan ve yönetimi futbolculara bir tepsi baklava ikramında bulunarak moral verdi. Çalışmalarını Teknik Direktör İlker Özcan eşliğinde sürdüren takım 28 Ekim'de başlayacak olan ligde ilk karşılaşmaları olan Maltaspor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü Süper Amatör Lig B Grubu'nda Çıkrıkçı, Maltaspor, Turgutlu İstasyonspor, Çatalköprüspor, Manisaspor, 1965 Nurlupınarspor, Manisa Karaköyspor, Mütevelli 1965 Spor, Çobanisaspor ve Lalelispor ile BAL'a yükselebilmek için mücadele verecek. - MANİSA