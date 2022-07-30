Manisa spor: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi - Haberler

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Manisa spor: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi

Manisa spor: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi

Manisa haberlerine göre Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Gökhan Aşıcı yönetiminde antrenmanlarına başladı.

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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Gökhan Aşıcı yönetiminde antrenmanlarına başladı.

Gerçekleştirdiği transferlerle güçlü ve iddialı bir takım kuran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Oyuncular, Turgutlu Belediyespor'un sağlık sponsoru olan MOSB-MED'de testlerinin yapılmasının ardından Başantrenör Gökhan Aşıcı yönetiminde günde çift idman ile çalışmalarına start verdi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "Yeni sezona yoğun bir idman programıyla hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın sağlık kontrolleri ve testlerinin yapılmasının ardından çift idman ile antrenmanlarımıza başladık. Güçlü ve iddialı bir takımız. Bu sezonda da çok daha iyi mücadele ederek kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise, "Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Kadın Basketbol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibine kolaylıklar diliyor, oyuncularımızın sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Turgutlu Belediyesi basketbol Turgutlu Spor Haberler

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