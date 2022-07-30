Manisa spor haberleri: Manisa FK'ya genç takviye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa spor haberleri: Manisa FK'ya genç takviye

Manisa spor haberleri: Manisa FK'ya genç takviye

Manisa haberler... Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalarken, törene Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. Kadir Kaan törende, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllardır bu seviyeleri görmek için çok uğraştım ve umarım bu kulüp için en iyisini yapacağım. Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Pazarspor Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title