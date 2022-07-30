Manisa spor haberleri: Manisa FK'ya genç takviye

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalarken, törene Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. Kadir Kaan törende, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllardır bu seviyeleri görmek için çok uğraştım ve umarım bu kulüp için en iyisini yapacağım. Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor