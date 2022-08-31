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Manisa spor haberleri... Manisa FK seriye bağlayacak

Spor Haberleri

Manisa spor haberleri... Manisa FK seriye bağlayacak

Manisa habere göre SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u sahasında 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü, seri peşinde.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u sahasında 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü, seri peşinde.

Pazartesi akşamı ligin iddialı takımlarından Yılport Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş, maça çok iyi hazırlandıklarını ve tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi. Ligin ilk haftasında evlerinde Boluspor karşısında alınan yenilgiyi kaza olarak yorumladıklarını, Denizlispor'u yenerek moral bulduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yeni transferlerimiz de takıma katıldı. İyi bir kadro kurduk. Biz kendi oyunumuzu ve sistemimizi sahaya yansıtacağız. İnanıyorum ki Samsun'dan da mutlu ayrılacağız" dedi.


- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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