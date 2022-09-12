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Manisa spor haberleri... Manisa BBSK'lı judoculardan büyük başarı

Spor Haberleri

Manisa spor haberleri... Manisa BBSK'lı judoculardan büyük başarı

Manisa spor haberi... Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Gülşen Tanrıkulu ve İsmail Durbak, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Manisa'yı gururlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Gülşen Tanrıkulu ve İsmail Durbak, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Manisa'yı gururlandırdı. 168 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Gülşen Tanrıkulu 44 kilogramda Balkan şampiyonu olurken, İsmail Durbak'ın yer aldığı milli takım da takımlar Balkan şampiyonu oldu.

Balkan Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası 9-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlendi. 10 ülkeden 168 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor judocuları Gülşen Tanrıkulu ve İsmail Durbak da başarılı sonuçlar elde etti. Gülşen Tanrıkulu 44 kilogramda Balkan Şampiyonu olurken, İsmail Durbak'ın da yer aldığı milli takım, 'Takımlar Balkan Şampiyonası'nda ilk sırayı elde etti. Sporcuların elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda için de başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Gülşen Manisa Spor Haberler

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