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Son dakika haberi! Manisa FK, Fırat Sarı'yı transfer etti

Son dakika haberi! Manisa FK, Fırat Sarı'yı transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende, Atakum Belediyespor'dan genç orta saha oyuncusu Fırat Sarı ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Fırat Sarı, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kulübün parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımım için elimden gelenin daima fazlasını yapacağım. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız." diye konuştu.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da tecrübeli isimlerin yanında gençlere de yatırım yaptıklarını dile getirerek, "Fırat da yeteneğine inandığımız bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çok çalışıp takımımıza katkı sağlayacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Bayram - Spor

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