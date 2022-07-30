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Manisa spor haberi: Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor

Manisa spor haberi: Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor

Manisa yerel spor haberine göre Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu'nda çalışmaların son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu'nda çalışmaların son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Akın, "Turgutlu'muza yakışacak bu stadyumun yapımının ivedi bir şekilde tamamlanarak hizmete sunulması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Hafta sonunda kentin pek çok yerinde yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Çetin Akın, Turgutlu Stadyumu'nda yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu'na giden Başkan Akın ayrıca Turgutlu Stadyumu'nun çevresinde gerçekleştirilen parke döşeme çalışmalarını da takip ederek ekiplerle birlikte parke taşı döşemesi de yaptı.

Turgutlu Stadyumu'nun tamamlanması için verilen 4 aylık süre içerisinde çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Başkan Çetin Akın, "Taraftarlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yapımının tamamlanmasını merakla beklediği Turgutlu Stadyumu'nun inşaatında sona yaklaşıyoruz. İnşaatın yeniden başladığı Turgutlu Stadyumu'nda verdiğimiz dört aylık süre içerisinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Turgutlu'muza yakışacak bu stadyumun yapımının ivedi bir şekilde tamamlanarak hizmete sunulması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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