Manisa spor haberi | Manisa FK'da ilk galibiyet coşkusu

Spor Toto 1'inci Lig'de Ege derbisinde evinde Altaş Denizlispor'u 3-2 yenen Manisa Futbol Kulübü ilk galibiyeti almanın mutluluğunu yaşadı.

İlk hafta evinde Boluspor'a tek golle mağlup olup ikinci haftayı bay geçiren siyah-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırarak taraftarını sevindirdi. Teknik direktör Levent Eriş, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Pozisyon zenginliği çok yüksek bir müsabaka oynadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Karşımıza böyle dirençli bir takımın çıkacağını biliyorduk. Bizim şu an için çok başarılı bir oyun formatımız var. Pozisyon zenginliği çok yüksek derecede olan bir müsabaka oynadık. Bunların birçoğunu belki değerlendiremedik. Son 15 dakikaya kadar çok iyi oynadık" dedi.