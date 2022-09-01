Manisa spor haberi | Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin (BSL) yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi 5 hazırlık maçı oynayarak Frutti Extra Cup'a katılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lig hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların hazırlık maçı takvimi belli oldu.

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 ve 17 Eylül'de Aliağa Petkimspor'la, 8 ve 16 Eylül'de Merkezefendi Denizli Basket'le, 10 Eylül'de ise Pınar Karşıyaka ile hazırlık maçı yapacak.

Yeşil beyazlılar, hazırlık maçlarının ardından Bursa'da 8 takımın katılımıyla düzenlenecek Frutti Extra Cup'a katılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 Eylül'de turnuvanın ilk maçında Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Lige en iyi şekilde başlamak için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. Geçen sezon seyircimizle bütünleşip tek yürek olarak kazandığımız şampiyonluğun ardından artık olmamız gereken yerde, Süper Lig'deyiz. Burada da aynı coşkumuzla taraftarlarımızı, Manisalıları gururlandırmaya davam edeceğiz." ifadelerini kullandı.