Manisa spor haberi | Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar
Manisa spor haberi | Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu TED Ankara Kolejliler'den Kevin Kaspar'la güçlendirdi.
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Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu TED Ankara Kolejliler'den Kevin Kaspar'la güçlendirdi. NCAA'de Western Kentucky University forması giyip 2014 yılında Türkiye'ye dönen 30 yaşında, 1.83 boyundaki guard daha önce Sakarya BŞB, Pertevniyal, İTÜ, Bornova Bld ve Ankara Mamak'ta da oynadı. Kevin Kaspar geçen sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.1 sayı, 3.7 ribaund, 4.2 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Demirören Haber Ajansı / Spor